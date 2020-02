Hennepkwekerij in Plesmanlaan Uithoorn

Uithoorn – Op donderdag 20 februari heeft de politie in de middag een inval gedaan in een woning in de Plesmanlaan vanwege de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. In de kruipruimte van het huis troffen agenten inderdaad een groot aantal hennepplanten aan. De totaal 174 planten zijn vernietigd, evenals alle aanwezige apparatuur. Een in de woning aanwezige vrouw is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het betreft een 37-jarige vrouw uit Brazilië zonder vaste woon- of verblijfplaats.