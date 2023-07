Help Niki van haar pijn af￼

Uithoorn – Elke minuut van de dag leven met pijn, al 17 jaar lang vecht Niki een strijd met de ziekte endometriose. Niki uit Uithoorn lijdt aan de ziekte endometriose, een chronische ziekte die één op de tien vrouwen treft, maar waar nog steeds te weinig aandacht voor is. Gemiddeld duurt het 8 tot 10 jaar voordat deze diagnose wordt gesteld. Bij endometriose bevindt zich hormoongevoelig weefsel op allerlei plekken in het lichaam, waar dit niet hoort. Deze ziekte zorgt voor ontstekingen en verklevingen in het lichaam, welke ernstige pijn en vele andere nare symptomen kan veroorzaken, zoals darm- en plasklachten, ademhalingsproblemen en onvruchtbaarheid. Het kan zelfs leiden tot aantasting en verlies van vitale organen, als het endometrioseweefsel zich daaraan hecht.

Bij Niki heeft de endometriose zich gehecht aan de darmwand, waardoor haar darm nu bijna is afgesloten. 17 jaar lang heeft ze hulp gezocht in het Nederlandse zorgsysteem, en heeft talloze artsen gezien, maar helaas zonder succes. Daarom moet zij nu noodgedwongen uitwijken naar een specialistisch artsenteam, welke in Londen is gevestigd, die bekend staat om hun expertise op het gebied van (darm)endometriose. Helaas wil de zorgverzekering maar een klein gedeelte vergoeden. Om toch nog een kans te hebben op een waardig leven is de partner van Niki gestart met een crowdfunding. Met het geld dat wordt opgehaald, kan Niki de kostbare operatie ondergaan om zo een volledige darmafsluiting te voorkomen.

Niki en haar partner hopen op steun vanuit de gemeenschap om deze belangrijke operatie te kunnen betalen. “We hebben al zoveel geprobeerd en het voelt alsof we geen uitweg meer hebben. We zijn dankbaar voor alle steun die we ontvangen in ons gevecht tegen deze ziekte,” aldus de partner van Niki.

Als u Niki en haar familie wilt steunen, kunt u een donatie doen via de crowdfunding pagina: https://www.doneeractie.nl/help-een-darmafsluiting-van-niki-voorkomen/-77792. Ook kunt u de pagina delen op social media om meer bekendheid te geven aan de campagne.