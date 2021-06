Help de bijen met de Bijentas van De Woudreus

De Ronde Venen – NME-centrum De Woudreus heeft voor alle kinderen in De Ronde Venen een bijentas samengesteld.

Die gratis tas kan, zolang de voorraad strekt, op 16 juni tussen 9:00- en 17:00 opgehaald worden bij de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Let op! U moet de tas wel vóór 10 juni bestellen via www.dewoudreus.nl. Kijk bij ‘activiteiten.’ In de tas zitten allerlei tips en materialen (als riet en stro) om insectenhotels te maken. Er zijn tegenwoordig namelijk veel te weinig plekken waar insecten, zoals de wilde bij, een nest kunnen maken. U helpt ze door samen met uw (klein)kinderen een insectenhotel in uw tuin te maken. In de tas zitten ook een zoekkaart van de meest voorkomende bijen en vlinders en zonnebloemzaad. Bijen zijn dol op zonnebloemen.

Floortje van der Meer wilde vorig jaar, samen met kinderen, een bijenhotel realiseren in Vinkeveen, maar door corona kwam het er niet van. De subsidie die ze kreeg vanuit Groen doet Goed (een provinciale subsiside) zet ze nu in voor de financiering van de bijentas. Ze hoopt dat ook veel kinderen uit Vinkeveen de bijentas gaan bestellen.