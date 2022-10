‘Helden in de Jeugdzorg’ in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Vanaf 21 oktober is in het Oude Raadhuis de expositie ‘Helden in de Jeugdzorg’ te zien. Een expositie over Jeugdzorg in al zijn facetten. Na alle negatieve berichtgeving is het tijd om het complete verhaal te vertellen. Een positief en indrukwekkend verhaal! En een hart onder de riem van al die mooie vakmensen die het verschil maken. Kunstenaar Jennifer Bergkamp verzamelde vele verhalen van kinderen en jongeren die om welke redenen dan ook Jeugdzorg nodig hebben. Op haar unieke wijze maakte ze er weer portretten in pastel van en schreef er herkenbare verhalen bij. Fotograaf Erik de Rijk zette de helden in de jeugdzorg op de gevoelige plaat. Met hun verhalen geven zij een inkijkje in wat hen drijft. Dat levert opnieuw kunst op met een grote K, beeldende kunst over de Kunst van de Jeugdzorg.

Stinkende best

Het duo Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk kent u vast nog van de enorm succesvolle tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ begin dit jaar in het Oude Raadhuis. Tot in Amerika kreeg deze tentoonstelling belangstelling en maakte ze veel los onder verpleegkundigen. Het was dan ook niet zomaar een kunstexpositie, maar een ode aan al die prachtige zorgmedewerkers die Nederland onvermoeibaar door de coronacrisis hebben gesleept. Nu richten Jennifer en Erik het vizier op de Jeugdzorg. Een sector waar nog heel veel moet worden verbeterd. Maar ook een sector waar professionals en mantelzorgers hun stinkende best doen om kinderen en jongeren die zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben om veilig op te kunnen groeien. Want ook dat is kunst! De tentoonstelling ‘Helden in de Jeugdzorg’ wordt op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur feestelijk geopend. Iedereen is van harte welkom.

Over Aalsmeer

De tentoonstellingen van KCA in het Oude Raadhuis zijn voor Aalsmeer, gaan over Aalsmeer of over thema’s die Aalsmeerders raken. Met kunstenaars – liefst met een band met Aalsmeer – die dat Aalsmeerse gevoel snappen en kunnen vertalen in beelden en verhalen. De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer hoopt met ‘Helden in de Jeugdzorg’ inwoners weer te prikkelen om de tentoonstelling te komen beleven in de prachtige sfeer van het Oude Raadhuis in Dorpsstraat. De expositie duurt tot en met 27 november.

‘Ben naar het Bos’

Tot en met zondag 9 oktober is in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat nog de tentoonstelling ‘Ben naar het Bos’ te bewonderen. De toegang is gratis en een kijkje nemen kan vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.