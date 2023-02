Heerlijke muziek in ‘knus’ cultureel café Bacchus

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 18 februari was het knusse culturele café Bacchus goed gevuld met bezoekers die kwamen genieten van het akoestische optreden van zangeres en gitariste NinaLynn, gevolgd door een leuke en actieve performance van de band Raoul & the Wiseman.

Ook aanstaande zaterdag 25 februari is er weer livemuziek in Bacchus. KCA trakteert op jazz met een optreden van Teus Nobel en de Liberty Group. De aanvang is 20.30 uur en kaarten zijn te koop via de ticketshop op de website van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Vrijwilligers

Regelmatig organiseert Bacchus dergelijke leuke, muzikale activiteiten, maar heeft daar wel hulp bij nodig. Bacchus wordt namelijk volledig gerund door vrijwilligers en deze groep kan wel wat collega’s erbij gebruiken. Wat is er leuker dan achter de bar staan bij een concert, film of cabaretvoorstelling? Of misschien wil je helpen bij een van de commissies (pr, film, muziek en techniek). Interesse? Kijk op de website van Bacchus voor informatie en om je aan te melden.