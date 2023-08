Hardlopen voor Stichting Jarige Job

Uithoorn – Donderdagavond loopt John van der Maat mee aan de 35e Kooyman Polderloop in De Kwakel. Hij hoopt daar een persoonlijk record te gaan neerzetten. “Tien kilometer heb ik geen moeite meer mee, maar het is afhankelijk van het weer en hoe fit ik me voel of het lukt om onder de 48,49 te komen.” Hij doet ook aan de Polderloop mee om te trainen voor een groter doel.



Op 17 december besloot John te beginnen met hardlopen. Sindsdien loopt hij elke zondagochtend hard. “Ik stond op de weegschaal en besloot dat het genoeg was”, vertelt hij tijdens zijn lunchpauze bij Kooyman, waar hij al negen jaar werkt. In eerste instantie startte hij met zes kilometer. “Iedere keer ging ik een stapje verder om het rustig op te bouwen. Ik had vrij weinig spierpijn, maar keek naar wat mijn lichaam aankon. Ik ben niet naar de sportschool geweest en had geen hulp van een diëtiste, maar ik paste wel mijn voeding aan. Ik ben nu zo’n veertien kilo kwijt.”



Maar het ging niet alleen om gewichtsverlies. Zijn ultieme doel is om de marathon van New York te gaan lopen. “Maar je hebt eerst geld nodig om daar te komen, dus nu ga ik op 19 november de Ronde Venen marathon lopen.” Deze marathon van 42,2 kilometer gaat niet alleen over verharde paden, maar ook door weilanden en dat maakt het extra zwaar. Zo’n zes jaar geleden liep hij hem ook. “Toen deed ik er vier uur 29 en 32 seconden over. Nu wil ik hem tien minuten sneller lopen.” Of dat lukt is afhankelijk van de omstandigheden. “Het is echt afzien. De eerste kilometers moet je zo min mogelijk energie verspillen. Na 35 kilometer kom je de man met de hamer tegen. Of je haakt dan af, of je gaat door op karakter. Mijn doel is hem uit te lopen en daar heb ik het volste vertrouwen in, al moet het op mijn tandvlees.”

Stichting Jarige Job

Aan zijn deelname aan de Ronde Venen marathon heeft John een goed doel gekoppeld. Mensen kunnen via hem de Stichting Jarige Job sponsoren. “Je gunt je kinderen het beste. Als jij hen geen verjaardag kan geven, lijkt me dat heel frustrerend. In april bij ik bij Stichting Jarige Job geweest. Zij verwachten dit jaar 140.000 verjaardagboxen uit te geven. Als zij er niet waren, zouden deze kinderen geen verjaardag kunnen vieren, dat is schrijnend.”



In de verjaardagbox zitten cadeautjes, traktaties voor in de klas en benodigdheden voor een partijtje. “Ik heb gekozen voor een doel dat misschien wat minder op de kaart staat, maar deze box kan een stukje stress bij mensen wegnemen. Als iemand continue onder hoogspanning staat, zal het lichaam daar ook op reageren.” Het eerste doel was 100 boxen, een eeuw aan verjaardagen. Daarna ging hij voor 250 boxen, het aantal kinderen op de school van zijn dochter. Nu hoopt hij op 365 verjaardagboxen, iedere dag voor één kind. Inmiddels heeft hij geld voor 246 boxen opgehaald en er zijn al wat boxen toegezegd als hij bepaalde prestaties neerzet. “Als ik de marathon in 4u20 loop, krijg ik tien boxen en als ik de 250 boxen haal, krijg ik er van een klant nog tien extra bovenop. In Nieuwkoop is een fancy fair gehouden en krijg ik door een oud-leraar die zelf ook marathons gelopen heeft, een cheque uitgereikt.”



Mensen die John willen steunen bij het behalen van zijn doel kunnen hem volgen via zijn Instagram en Facebookpagina ‘Ik ben niet spreukeloos’.