Hardloopclinic bij AKU van start

Regio – Atletiekvereniging AKU organiseert in samenwerking met het Feestcomité de Kwakel op donderdag 4 augustus weer de jaarlijkse Kooijman Polderloop als vast onderdeel van het Polderfeest. Dit geweldige dorpsfeest moest 2x worden afgelast i.v.m. de coronapandemie en ze zijn uiteraard heel blij dat de Polderloop als onderdeel van het Polderfeest weer door kan gaan.

Als voorbereiding op deze loop start op woensdag 11 mei een loopclinic van 12 weken op de atletiekbaan van AKU als voorbereiding op de 4 of 10 kilometer.

Clinic hardlopen

Wandelen heb je van jongs af aan geleerd. Bij AKU leren ze jou hardlopen.

Op woensdag 11 mei start op de atletiekbaan van AKU een clinic voor met name beginnende lopers. Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd of ervaring. Gediplomeerde trainers zullen je helpen om sterker te worden en een betere conditie te krijgen.

Na een periode van 12 weken ben je zeker in staat om tijdens Kooijman Polderloop de afstand van 4 kilometer te overbruggen en voor een aantal is de afstand van 10 kilometer haalbaar.

Gevorderde en meer ervaren lopers zijn uiteraard ook van harte welkom, zij kunnen direct of na enige tijd direct aansluiten op de dinsdag of donderdag bij de reeds bestaande groepen.

Naast de training op woensdag kun je in overleg met de trainers de mogelijkheid bespreken om op dinsdag- of donderdagavond bij AKU te trainen. Daarnaast krijg je ‘huiswerk’ mee voor een tweede training in het weekend.

Aanvang van de trainingen is 19.30u.

Wat kunt u van ons verwachten

Hardlopen is meer dan een stukje hollen. Bij AKU vinden het belangrijk dat het hele bewegingsapparaat aandacht krijgt. Een uitgebreide warming-up, loopscholing en een gevarieerde looptraining zijn vaste bestanddelen van de trainingen. Maar je krijgt ook voorlichting over lenigheid, spierkrachtontwikkeling, looptechniek, coördinatie, gezonde voeding en goed schoeisel.

Een goede geïnformeerde hardloper blijft het blessurespook de baas. Dat is het uitgangspunt. Sportfysiotherapeuten van Plexus staan klaar om beginnende blessures te behandelen.



Kooijman Polderloop

Op een prestatie volgt een beloning. Dat is naast de voldoening, het aandenken dat je krijgt aan de finish van de loop die plaatsvindt op donderdag 4 augustus. Naar deze loop werken we met zijn allen toe. Maar de allergrootste beloning krijg je in de vorm van een gezond en sterk lijf, meer energie en zelfvertrouwen.

De kosten voor deelname aan de clinic van 12 weken bedragen € 50,-, dat is inclusief een startbewijs voor de Kooijman Polderloop op de 4 of 10 kilometer en een mooie herinnering.

Informatie over de Kooijman Polderloop is te vinden op de website van AKU www.aku-uithoorn.nl en je kunt voor informatie kontakt opnemen met Rene Noorbergen, rene.noorbergen@gmail.com, 065585858