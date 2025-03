Hans en Ali van Geijtenbeek zestig jaar getrouwd

Vinkeveen – Hans en Ali van Geijtenbeek zijn trots dat ze van het koningspaar een brief hebben ontvangen. “Dat krijg je toch zelden, een brief van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Alleen omdat wij zestig jaar zijn getrouwd. Wij vinden het machtig mooi”, glimlacht Hans. “Toch een hele eer. Dat is dus koninklijke post!”

Hans en Ali van Geijtenbeek zijn ras-Amsterdammers want Ali komt uit ‘Zuid’ en Hans uit ‘West’. “Maar we hebben elkaar gevonden op de Jaap Edenbaan in ‘Oost’, bij het schaatsen”, begint Ali het gesprek. “We kenden elkaar geheel niet. Niet van school en ook niet van vrienden of van de buurt. Ik was zestien of zeventien jaar en zag opeens een jongen met een ijsmuts op de ijsbaan. Die muts heb ik toen verschillende keren van zijn hoofd getrokken.” Hans: “Het was natuurlijk voor de grap, maar ik vond het niet fijn want het was echt steenkoud. Toch heb ik dit laten gaan. Waarom? Dat weet ik zelf ook niet meer. Wat ik wel weet is dat er liefde in het spel kwam.”

Woonvergunning

Het paar trouwde op 9 maart 1965. Ali was twintig en Hans 21 jaar. “Ali is van januari 1945 en ik van eind maart 1943. Ali is nu tachtig en ik word 82 jaar”, laat Hans weten. “Weet je wat het is? Ali en ik moesten trouwen. Wil je namelijk in aanmerking komen voor een huis dan moest je wel getrouwd zijn.” Ali: “Als je trouwde kreeg je een woonvergunning. De zwager van mijn baas – ik werkte als coupeuse – had een aantal huizen. Zo kwamen wij in aanmerking voor een huis.”

‘Eerder Vinkevener dan Amsterdammer’

In Amsterdam is het echtpaar heel wat keren verhuisd. Toen zij aan de Stadionkade gingen wonen, waar Ali en Hans lang verbleven, kreeg Ali problemen aan haar knie. De arts raadde aan om in een benedenwoning te verblijven. “Dan wil ik in Buitenveldert zitten”, zegt Ali. ,,Maar de huurprijzen waren daar behoorlijk hoog. Onze dochter Jacqueline die inmiddels naar Vinkeveen was verhuisd, zei dat je daarvoor in Vinkeveen een huis kunt kopen. Dat hebben we gedaan. We wonen er sinds 1997 en we hebben absoluut geen spijt dat we Mokum hebben verlaten.” Hans: “We voelen ons eerder Vinkevener dan Amsterdammer. Dat durf ik best wel te zeggen. We wonen hier al zeventien jaar en voelen ons helemaal thuis.”

In Amsterdam hebben Hans en Ali zich jaren ingezet voor badmintonclub Slotermeer. Hun kinderen, dochter Jacqueline en zoon John, hebben daardoor ook badminton gespeeld. Ali: “Ik heb 33 jaar in het bestuur gezeten en hield me onder meer bezig met het organiseren van toernooien. Als vereniging waren we best wel groot. Ik weet nog dat we op een gegeven moment bijna 500 leden hadden.” Hans: “Ik leerde de jeugd badminton spelen, zelf was ik op een aardig niveau bezig. Onze thuisbasis was de Jan van Galenhal.”

Een andere grote hobby die het echtpaar nog steeds doet, is varen met de boot. Dat doen zij al heel lang. Hans: “Toen wij nog niet in Vinkeveen woonden, hadden wij al een boot waar wij door verschillende delen van Nederland en Europa, voerden.“ Ali: “Vanuit Amsterdam voerden wij naar Vinkeveen waar vooral kassen stonden. Al die kassen zijn nu verdwenen en daarvoor in de plaats zijn er woningen gekomen.”

Bo(o)tulisme

‘Het bo(o)tulisme’ zoals Hans het noemt, heeft ook andere familieleden ‘geïnfecteerd’ zoals hun dochter en kleinzoon die beiden een boot bezitten.

Vorige week donderdag kregen Hans en Ali vanwege hun ‘zestig jarig huwelijk’ bezoek van burgemeester Maarten Divendal van de gemeente Ronde Venen. De burgervader zette het echtpaar in het zonnetje. Met de familie hebben ze hun jubileumfeest medio februari reeds gevierd. Een grote familie inmiddels met dochter Jacqueline, zoon John, de kleinkinderen Jolien, Renzo en Joshua en de achterkleinkinderen Sem, Anne en Ruby plus bonus achterkleinkind Rachel. “Voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn wij opa Geijt en oma Geijt. Dat vinden wij best wel leuk”, aldus het tweetal.

‘Zestig jaar getrouwd zijn’ is niet voor iedereen weggelegd. Wat het geheim hiervan is, zegt Hans: “Onze gezamenlijke hobby’s zorgen voor de verbinding waardoor we al zo lang samen zijn.” Ali: “We hebben geen geheim. We maken samen plezier maar hebben ook wel eens ruzie. Dat hoort bij het leven, maar we gaan wel gewoon door.”

Hans en Ali van Geijtenbeek met burgemeester Divendal en twee achterkleinkinderen. Foto: aangeleverd.