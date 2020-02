Hans Boland en Oleg Lysenko met ‘De sneeuwstorm’ van Poesjkin

Uithoorn – Voor de twee laatste evenementen van het seizoen gaat de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) op de Russische toer: op 15 maart a.s. presenteren accordeonist Oleg Lysenko en voordrachtskunstenaar Hans Boland ‘De sneeuwstorm’, een kort verhaal van de Russische schrijver en dichter Alexandr Poesjkin. Op 19 april a.s. treedt het Hexagon Ensemble op (vijf blazers en piano) met het programma ‘Russen tussen hemel & aarde’. …

Duo-voorstelling

In een duo-voorstelling van een uur brengen Hans Boland en Oleg Lysenko Poesjkins magnifieke korte verhaal ‘De sneeuwstorm’. Boland heeft het complete verzamelde werk van Poesjkin vertaald, waarvoor hij in 2015 werd onderscheiden met de Martinus Nijhoff Prijs, de belangrijkste onderscheiding voor literair vertalers. Ook geldt hij als een zeer bekwaam voordrachtskunstenaar. Lysenko is een virtuoos accordeonist (conservatoria van Kyïv en Rotterdam) en heeft een voorliefde voor discipline-overschrijdende projecten waarin literatuur en muziek elkaar aanvullen en in elkaar overvloeien. Voor ‘De sneeuwstorm’ heeft hij zich vooral laten inspireren door de ‘muzikale illustraties’ die de bekende componist Georgi Sviridov (1915-1998) in 1975 bij Poesjkins verhaal schreef. Oleg speelt eigen transcripties van diens ‘Sneeuwstorm’-suite op de bayan.

Informatie en kaartverkoop

Deze bijzondere voorstelling vindt plaats op zondag 15 maart om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten à € 15 (jongeren tot en met 16 jaar € 7,50) zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl Daar is ook alle informatie over het programma en de artiesten te vinden. Op zaterdag 7 maart start de verkoop van losse kaarten in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein).