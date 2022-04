HandbalNL League: Winst Aalsmeer op Volendam

Aalsmeer – De handbal Heren 1 van Green Park Aalsmeer hebben zaterdagavond 9 april een overwinning geboekt. Voor de HandbalNL League stond de uit-wedstrijd tegen Volendam op het programma. Green Park startte voortvarend en wist al snel op voorsprong te komen. De teams trakteerden op een spannende wedstrijd met veel mooie aanvallen en doelpunten. Toch wist Aalsmeer de heren van Volendam voor te blijven. Ruststand: 19-13 voor Aalsmeer. Ook in de tweede helft kwam de overwinning voor Green Park niet meer in gevaar. Aalsmeer sloot de wedstrijd geconcentreerd af met een 33-28 overwinning.

De landskampioen bezet nu de eerste plaats, gevolgd (met 1 punt verschil) door Lions die zaterdagavond in Drenthe gelijk speelde (25-25) tegen Hurry-Up. Op zaterdag 23 april is Lions thuis in Limburg de tegenstander van Green Park. Aalsmeer speelt echter eerst thuis in De Bloemhof. Op dinsdag 19 april komt Quintus op bezoek. De wedstrijd begint om 20.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging welkom!

Handbal Eredivisie

Heren 2 van Green Park Aalsmeer vertrok zaterdag naar Emmen om het in de Eredivisie op te nemen tegen E&O. Er volgde een mooi duel, de teams waren aan elkaar gewaagd, en dit resulteerde in een gelijke eindstand: 28-28. Op woensdag 20 april vertrekt Heren 2 naar Geleen om het op te nemen tegen het Limburgse Vlug & Lenig. De wedstrijd begint om 20.00 uur. In de Eredivisie bezet Aalsmeer 2 nu de vierde plaats met 30 punten, nummer drie, BFC, heeft 32 punten. Op één staat Waalwijk met 43 punten, gevolgd door Houten met 39 punten.