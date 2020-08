HandbalNL League start begin september

Aalsmeer – Doordat de start van de BeNe League is uitgesteld naar oktober gaan de Nederlandse ploegen die actief zijn in de BeNe League van start met de HandbalNL League. In het weekend van 5 september wordt de eerste speelronde van de HandbalNL League afgewerkt en daarmee start de strijd om het landskampioenschap.

Er worden zeven speelrondes gespeeld tussen 5 en 6 september en 10 en 11 oktober. De HandbalNL League wordt na het BeNe Leagueseizoen uitgespeeld en zal de landskampioen bepalen. De vijf Nederlandse verenigingen die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek Hurry Up, Kembit-Lions, Kras Volendam, Green Park Handbal Aalsmeer en Herpertz Bevo HC.

In de eerste ronde van de HandbalNL League ontvangt Hurry-Up Volendam en speelt Aalsmeer thuis tegen de Lions. Alle wedstrijden in de HandbalNL League zijn live te bekijken via www.handbalnl.tv.

BeNe League

De BeNe League start in het weekend van 10 en 11 oktober, maar definitief is dit nog niet. Indien de bestaande situatie in België onvoldoende genormaliseerd is, zal de start verschuiven naar een weekend in het tweede deel van november. In dit geval kan Nederland, indien het dat wenst, zijn nationale competitie afwerken. Ook kan in België mogelijk een nationale competitie worden gespeeld (Bekercompetitie). Mocht blijken dat de situatie op 1 november rondom het coronavirus dusdanig is dat de BeNe League competitie niet kan starten in de maand november zal een scenario met start in januari verder worden uitgewerkt. Een exacte datum wordt nu nog niet bepaald aangezien dan waarschijnlijk ook de Internationale kalender aangepast gaat worden.

De Final Four staat nog steeds op het programma en zal de kampioen bepalen. Mocht dit niet haalbaar zijn zal de BeNe League later hierover een beslissing nemen.