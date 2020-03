Handbal: Winst en huldiging kampioenen bij Greenpark

Aalsmeer – Heren 1 van Greenpark Aalsmeer handbal heeft afgelopen zaterdag 7 maart de laatste wedstrijd in de BeNe League winnend afgesloten. HC Atomix kwam op bezoek in De Bloemhof. Aalsmeer kampt met behoorlijk veel geblesseerde spelers, maar de A-jeugd van de handbalvereniging bestaat uit een groot aantal getalenteerde spelers en enkelen van hen wisten als invallers de show te stelen.

Aalsmeer was gebrand op een overwinning, maar dat was Atomix ook uiteraard. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar Aalsmeer wist voor te blijven. De rust gingen de teams in met 12-10 voor Greenpark. In de tweede helft werd een tandje bijgezet en wist Aalsmeer goed uit te lopen. Atomix had hier niet voldoende een antwoord op en moest uiteindelijk de winst aan Greenpark Aalsmeer laten. Eindstand: 27-20. De doelpunten bij Aalsmeer zijn gemaakt door: Niko Blaauw (5x), Marwin van Offeren (4x), Niels de Jong en Don Hartog (elk 3x), Christiano Olivacce, Max de Maat, Michael Kamsteeg, Jeromy van der Ban en Donny Vink (elk 2x) en Rob Jansen (1x).

Ook Heren 3 van Greenpark Aalsmeer speelde deze avond thuis in De Bloemhof en boekte een prachtige winst van 35-23. Ook Dames 1 kon juichend de kleedkamer opzoeken. Hercules werd met 22-19 verslagen.

HA1 van Greenpark: kampioen!

Kampioenen!

De volgende dag, zondag 8 maart, vierde Greenpark Aalsmeer handbal een tweetal kampioensfeestjes. Heren 1 mag in de BeNe League als achtste geëindigd zijn, de hoogste positie in de jeugdcompetitie is wel bereikt door de teams HB1 en HA1 van Greenpark. Het is wel duidelijk dat met de eigen opleiding binnen de vereniging positief resultaat wordt geboekt. Gefeliciteerd mannen, de schalen mogen vast weer getoond worden tijdens een officiële huldiging in het Raadhuis van Aalsmeer.

HB1 van Greenpark: kampioen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl