Handbal: Nuttige winst Dames 1 Green Park

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 3 oktober speelde Green Park Aalsmeer Dames 1 een belangrijke wedstrijd tegen Hercules uit Den Haag. Het zeer jonge team van coach Herman Schaap zal per wedstrijd de kansen goed moeten inschatten. Lijfsbehoud is voor dit jaar de doelstelling en de tegenstander was een geduchte opponent.

Green Park nam voorzichtig de leiding in de wedstrijd via Sonja van Wechem. Het was aftasten. De tegenstander was gelijkwaardig, maar hanteerde totaal verschillende speelstijlen. Aalsmeer kon halverwege het verschil maken met sterk verdedigen en vlot aanvallen. Het was een genot om te zien. Jammer dat de Bloemhof leeg was, want deze meiden verdienden meer. Maar gelukkig werd via de livestream in menig huiskamer meegekeken. Ruststand: 14-10 voor Green Park.

Na de rust pakt Aalsmeer weer snel de draad op. De dames uit Den Haag hadden het nakijken. En dan toch ineens een ommekeer. Hercules komt terug en hoe. Het werd ineens weer bijzonder spannend. Hercules wist terug te komen naar een 29-28 stand met nog slechts anderhalve minuut te spelen. En dan kan er nog veel gebeuren.

Hercules speelde de aanval, maar Aalsmeer verdedigde met man en macht. Onderschepping en break door Aalsmeer. Een goede aanval mét het verlossende doelpunt door Britney Fanger: 30-28. Een moeizame, maar nuttige overwinning voor de dames van Green Park Aalsmeer.

Doelpunten: Britney Fanger (9), Rozemarijn Alderden (5), Sonja van Wechem (4), Lisa Hölscher (4), Noël Reus (4), Renée de Rooij (1), Mandy Seuren (1), Danila Korenwinder (1) en Robin Sahalessi (1).