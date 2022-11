Kudelstaart – De RKDES DS1 had afgelopen weekend Fortissimo DS2 als tegenstander in de handbalcompetitie. De dames van Kudelstaart wisten het team uit Cothen op afstand te houden, maar de twee waren aan elkaar gewaagd. De rust gingen de teams in met 8-6 voorsprong voor RKDES. Ook in de tweede helft werd flink om de punten gestreden, maar RKDES wist Fortissimo voor te blijven en won thuis in de Proosdijhal met 17-14. Foto: www.kicksfotos.nl