Handbal: Nipt verlies Green Park in eerste halve finale

Aalsmeer – Het is de handballers van Green Park Aalsmeer niet gelukt om de eerste wedstrijd in de halve finale van de BeNe League te winnen. Het vele publiek zag Aalsmeer na een heel spannende en ‘stevige’ wedstrijd nipt verliezen van Kembit Lions met 28-29.

Vanaf de aanvang tot het eindsignaal is fanatiek gestreden om de punten, pas in de laatste minuten wist Kembit Lions de winst naar zich toe te trekken. De eerste helft was het team uit Limburg iets dominanter en wist een 13-16 ruststand af te dwingen. Green Park Aalsmeer kwam het tweede deel goed terug, wist op gelijke hoogte en zelfs op een lichte voorsprong te komen, maar het was uiteindelijk Kembit Lions dat het winnende punt wist te scoren.

Aanstaande zaterdag 4 maart volgt vanaf 20.00 uur de tweede halve finale wedstrijd, nu in Sittard (de thuishaven van Kembit Lions). Om de finale op 18 maart te mogen spelen, moet Green Park dit duel winnen met meer dan één punt verschil. Topscorer bij Aalsmeer was Vaidas Trainavicius met 7 treffers, gevolgd door Jeffrey Boomhouwer (5) en Samir Benghanem (4).

