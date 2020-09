Handbal: Heren 1 wint van Bevo

Aalsmeer – De tweede handbalwedstrijd in de competitie om het landskampioenschap stond zaterdag 12 september op het programma voor Heren 1 van Green Park Aalsmeer. Herpertz Bevo was de tegenstander thuis in sporthal De Bloemhof. Het publiek kreeg net als vorige week tegen Kembit Lions (24-24) een bijzonder spannende wedstrijd te zien.

Twee ploegen die met de volle inzet de winst naar zich toe wilden trekken en aan elkaar gewaagd waren. De strijd ging gelijk op, beide ploegen wisten regelmatig te scoren, en dit leverde een ruststand op van 11-11.

Ook in de tweede helft bleven beide teams alert en wisten elkaar scherp te houden. De stand bleef lange tijd gelijk. Wie zou uiteindelijk de winst weten te verzilveren? Het was Greenpark Aalsmeer dat in de laatste tien seconden met één punt verschil juichend het veld kon verlaten: 23-22.

De meeste doelpunten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Tim Bottinga (8), gevolgd door aanvoerder Samir Benghanem (5) en Vaidas Trainavicius (3) en Donny Vink (2). Rob Jansen, Tobias Marx, Niels de Jong en Max de Maat scoorden elk één maal.

Foto’s: www.kicksfotos.nl