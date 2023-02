Handbal: Green Park wint van koploper Bocholt

Aalsmeer – Heren 1 van Green Park heeft afgelopen zaterdag 11 februari een sterk staaltje handbal laten zien. In de eigen Bloemhof werd koploper Achilles Bocholt verslagen met 27-24 en door deze winst, en dankzij de winst van Volendam op Limburg Lions, staat Aalsmeer nu op plaats twee in de BeNe League. Green Park nam gelijk het heft in handen en speelde geconcentreerd. Er werd een voorsprong genomen en deze werd niet meer uit handen gegeven. De rust gingen de teams in met 15-8 voor Aalsmeer.

In de tweede helft speelde Green Park iets losser en hier profiteerde Bocholt van en wist zelfs terug te komen tot 25-24. Het was voor Aalsmeer het sein om nog even een tandje bij te zetten en dankzij scores van Don Hartog en Jeromy van der Ban (uitgeroepen tot Man of the Match) bereikte Green Park toch winnend de eindstreep.

Ten einde is de competitie overigens nog niet. Aanstaande dinsdag 14 februari wacht de wedstrijd tegen de Lions in Limburg, het team dat door Aalsmeer teruggezet is naar plaats drie in de BeNe League. De twee teams zijn aan elkaar gewaagd en zullen strijden om de punten. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen via livestream. Op één in de BeNe League blijft Achilles Bocholt met 36 punten, gevolgd door Green Park Aalsmeer met 30 punten en Limburg Lions met 29 punten.

Nog twee wedstrijden

Sporting Pelt sluit de top vier met 26 punten. Dit Sporting Pelt is aanstaande zaterdag 18 februari de tegenstander van Aalsmeer. De wedstrijd wordt gespeeld in Neerpelt te België en begint om 20.00 uur. Voor de laatste wedstrijd in de competitie, hierna gaan de finales gespeeld worden, ontvangt Green Park op zaterdag 25 februari Tachos in De Bloemhof. Het team uit Waalwijk staat op de elfde plaats in de BeNe League. Aanvang van de wedstrijd is 20.00 uur en natuurlijk hopen de handballers op veel support in de sporthal aan de Hornweg. Het blijft spannend, want zo goed als zeker gaat Green Park de finales spelen, maar vanuit de tweede of derde positie in de lijst van Final Four?!

Foto: www.kicksfotos.nl (Jeromy van der Ban in actie, gekozen tot Man of the Match bij Green Park).