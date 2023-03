Handbal: Green Park en Volendam delen de punten

Aalsmeer – Afgelopen zondag 19 maart is de Handbal NL League van start gegaan. De zes beste teams van Nederland gaan strijden om de landstitel. Green Park Aalsmeer heeft de schaal al drie maal achter elkaar gewonnen en is er op gebrand om deze weer in handen te krijgen. Maar dan moet er natuurlijk wel goed gehandbald worden. Green Park Aalsmeer had Kras Volendam als eerste tegenstander. In De Bloemhof werd het publiek getrakteerd op een super spannende en actieve wedstrijd, waarin de teams duidelijk aan elkaar gewaagd waren.

De eerste helft was Green Park Aalsmeer de betere ploeg, alhoewel Volendam goed bij kon blijven. De rust gingen de teams in met 14-11 voor Aalsmeer. De tweede helft nam Volendam het heft in handen en wist zelfs op voorsprong (19-20) te komen. Green Park Aalsmeer zette nog een tandje bij, maar bleef tegen een puntje achterstand aankijken. De klok tikte door, pakt Volendam de winst of Aalsmeer? In de laatste minuut kwamen de teams op gelijke hoogte door een prachtige treffer van Green Park. En zo eindigde de wedstrijd gelijk: 28-28.

Aanstaande zaterdag 25 maart wacht voor Green Park Aalsmeer een uitwedstrijd. Bevo HC in Panningen is de tegenstander. De wedstrijd begint om 20.30 uur en is te volgen via livestream. Op zaterdag 1 april is publiek weer welkom in De Bloemhof. De heren Green Park handballers nemen het thuis op tegen Tachos uit Waalwijk. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur en aanmoediging is uiteraard van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl