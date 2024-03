Handbal: Green Park DC1 naar NK Jeugd

Aalsmeer – Zondag 24 maart was matchday voor de meiden DC1 van Green Park Handbal. Ze speelden de allesbeslissende laatste wedstrijd in de Jeugddivisie West poule uit tegen H.M.C. Raamsdonksveer. De meiden van Green Park moesten hun fel bevochten vierde plaats in de poule verdedigen. Bij winst werd de deelname aan het NK zekergesteld. Om 14.03 floot de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. De meiden van Green Park waren zichtbaar gespannen, H.M.C was er op gebrand om te winnen.

De stand ging gedurende de eerste helft gelijk op. Gerust werd er bij 11-10, een puntje achterstand voor Aalsmeer. De tweede helft start voortvarend met binnen anderhalve minuut drie punten en een gelijke stand. Dit blijft zo tot de laatste 10 minuten; dan kantelt de wedstrijd en gaat het goed bij Aalsmeer! De ballen gaan super lekker het doel in en met een paar prachtige breaks en goals neemt Green Park een voorsprong en die wordt niet meer uit handen gegeven.

Als de scheidsrechter de wedstrijd om 15.03 uur affluit is de stand 21-23; Green Park heeft gewonnen en de NK kwalificatie is behaald! De meiden en coaches zijn uitzinnig, wat een ontlading en wat een feest! Met taart en feestbubbels wordt dit resultaat en de vierde plaats in de Jeugddivisie West poule gevierd in de kleedkamers. Op naar het NK in Best op 20 april, de meiden van Green Park DC1 zijn er klaar voor!