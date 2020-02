Handbal: Geen winst voor Heren 2 en Heren 1

Aalsmeer – Zaterdag 15 februari was het matchday voor zowel Heren 2 als Heren 1 van Greenpark Handbal Aalsmeer. Heren 2 had DFS Arnhem/Huissen op bezoek in sporthal De Bloemhof. Het was de laatste reguliere thuis-wedstrijd en uiteraard hoopten de handballers van Greenpark op winst. Het pakte anders uit. Er werd slordig gehandbald en Aalsmeer moest dit bekopen met een 24-33 nederlaag.

Heren 2 in actie. Foto: www.kicksfotos.nl

Spannende wedstrijd

Heren 1 van Greenpark was voor de BeNe League te gast in Neerpelt om het op te nemen tegen Sporting Pelt. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd en het bleef tot het eindsignaal spannend. Eén minuut voor tijd was de stand 30-29. Kon Aalsmeer nog gelijk komen of zelfs met een puntje meer de winst pakken? Helaas, het was Sporting Pelt die nog twee keer wist te scoren. Voor Greenpark was er geen tijd meer om hier op te antwoorden. Eindstand 31-29 voor de handballers uit Neerpelt.

BeNe League

Opnieuw dus een nederlaag voor Greenpark Aalsmeer. Nog drie rondes nu in de BeNe League. Aanstaande zaterdag 22 februari komt Handbal Tongeren op bezoek in Aalsmeer. Het wordt vast een pittige strijd, de nummer acht (Aalsmeer) tegen de nummer zeven (Tongeren). Uiteraard hoopt Heren 1 van Greenpark op veel support. De wedstrijd in De Bloemhof aan de Hornweg begint om 19.15 uur.

In ronde 21 op zaterdag 29 februari neemt Greenpark Aalsmeer het op tegen JD Techniek Hurry Up (nummer zes). De uitwedstrijd in het verre Zwartemeer begint om 20.00 uur. De laatste wedstrijd in de BeNe League (ronde 22 op zaterdag 7 maart) speelt Aalsmeer thuis en dan komt hekkensluiter HC Atomix naar De Bloemhof. Ook deze wedstrijd vangt aan om 20.00 uur.

Oranje selectie

Tot slot nog handbalnieuws van de Oranje Heren. Bondscoach Erlinger Richardsson heeft de voorlopige selectie van de 24 spelers bekend gemaakt voor de oefenwedstrijd tegen Duitsland op vrijdag 13 maart vanaf 18.00 uur in het Duitse Magdeburg. Samir Benghanem van Greenpark is opnieuw geselecteerd, evenals Aalsmeer speler René de Knecht. Ook weer opgenomen in de selectie is Jeffrey Boomhouwer (ex-Aalsmeer speler, nu actief bij Bergischer HC in Duitsland).