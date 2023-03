Handbal: Geen BeNe League finale voor Green Park

Aalsmeer – Ondanks gelijk spel is het Green Park Aalsmeer niet gelukt om de finale in de BeNe League Handbal te bereiken. Kembit Lions mag haar titel gaan verdedigen en neemt het op 18 maart op tegen Achilles Bocholt.

In De Bloemhof verloren de Green Park Heren op donderdag 2 maart nipt met 28-29 van Kembit Lions en moest zaterdag 4 maart tijdens de return winnen met minimaal twee punten meer om de finale te mogen spelen. Het werd een heel spannende wedstrijd in Sittard waar de twee teams opnieuw aan elkaar gewaagd waren en er gestreden werd om iedere punt.

Kembit Lions nam de leiding en wist uit te lopen tot 13-8. Het schudde Aalsmeer wakker en bracht meer concentratie en zo wist Green Park terug te komen tot 16-14 (rust). In de tweede helft bleven de teams in elkaars vaarwater zitten en werd er fanatiek gespeeld. Een kwartier voor tijd wist Green Park op 21-22 voorsprong te komen.

Echter Lions gaf zich niet gewonnen, in tegendeel, een tandje erbij en er stond 27-26 op het scorebord. Met nog slechts enkele minuten voor het einde was de stand 29-28 voor Lions. De laatste aanval van Aalsmeer leverde nog een puntje op, 29-29, maar er was geen tijd meer op het tij verder te keren. Eindstand: 29-29. En na twee wedstrijden dus 1 punt meer voor Kembit Lions.

Geen BeNe League finale voor Aalsmeer, maar nog wel alle mogelijkheden om opnieuw landskampioen te worden en hier gaat uiteraard alles op alles gezet worden!

Foto: www.kicksfotos.nl