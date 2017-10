Handbal en voetbal: Winst, gelijk en verlies

Aalsmeer – Voor bij de koffie op maandagmorgen de sportuitslagen van de handbal en de voetbal in de gemeente. Wat de voetbal betreft zou er wel eens flink gemopperd gaan worden, ook de handbal is niet alleen heel positief verlopen. Wel voor de heren 1 van FIQAS Aalsmeer. Na al twee keer verloren te hebben in de BeNeLeague kon er afgelopen zaterdag 30 september gejuicht worden. In het eigen Bloemhof wisten de heren het Belgische Hasselt te verslaan met 33-27. De twee teams waren aan elkaar gewaagd, maar het was uiteindelijk Aalsmeer dat kon uitlopen. Misschien ook dankzij het publiek, die de mannen van FIQAS flink aanmoedigden.

Een avondje handbal in de Bloemhof, want ook dames 1 van FIQAS speelden thuis. De meiden hadden DSVD op bezoek. Een fanatieke en felle ploeg, die niet met zich liet sollen. Een beetje hetzelfde als de Aalsmeerse dames, die ook de kaas niet van hun boterham laten eten. Het was een bijzonder spannende pot, de stand ging gelijk op. Helaas wist DSVD in de laatste minuten nog een tandje bij te zetten en de eindstand te bepalen op 19-25. Geen winst voor de Aalsmeerse handbal dames. Maar, de competitie is net van start gegaan. Er komen nog genoeg kansen.

Voetbal FCA en RKDES

De grootste mopperaars bij de koffie zijn waarschijnlijk de voetballliefhebbers, want het ging moeizaam afgelopen zaterdag en zondag. FC Aalsmeer zaterdag had Breukelen op bezoek aan de Beethovenlaan. Met 0-0 het veld op en weer met 0-0 de kleedkamer in. Niet gescoord door beide ploegen. Allebei een puntje. Teleurstelling bij het publiek die een groot aantal doelkansen niet verzilverd zag. Voor FC Aalsmeer zondag wachtte op de 1ste oktober een uitwedstrijd. ASC was de tegenstander en tegen dit team hadden de Aalsmeerse voetballers niet veel in te brengen. Eindstand: 0-4. ‘Dik’ verlies dus voor Aalsmeer.

In Kudelstaart was het ‘drama’ eveneens groot, in de eerste helft dan. De tweede helft liet RKDES zien wel degelijk te kunnen voetballen. Op het complex aan de Wim Kandreef speelde de Kudelstaartse voetballers thuis tegen FC Rijnland. Veel publiek had zich rond het hoofdveld verzameld. En over de eerste helft wil menigeen het vast niet meer hebben. Met een achterstand van liefst 1-4 voor Kudelstaart ging de pauze in. Er is vast een donderpreek gehouden in de kleedkamer, want met opgeheven hoofd kwam RKDES het veld weer op. Het tij leek gekeerd en liefst vier keer wisten de Kudelstaarters te scoren. FC Rijnland wist ook nog een keer het net te raken. Eindstand: 4-5. Wel verlies dus voor RKDES, maar toch goed teruggekomen. Negentig minuten was net niet lang genoeg…

Foto handbal FIQAS heren 1, www.kicksfotos.nl