Handbal: DS1 Green Park pakt winst in Kwintsheul

Aalsmeer – Afgelopen zondag 29 mei moesten de handbalsters Dames 1 van Green Park Aalsmeer vroeg uit de veren voor de uitwedstrijd tegen de dames uit Kwintsheul. Voor hen spelen de Jongens A van Aalsmeer om het landskampioenschap. De mannen laten zien wat ze waard zijn en winnen vrij gemakkelijk. De dames mogen de bloemen uitreiken om vervolgens zelf de ‘strijd’ aan te gaan tegen Quintus DS2, dat op de tweede plek in de competitie staat. Aalsmeer staat na het terug trekken van Hercules op de laatste plaats en vecht tegen degradatie. Aalsmeer neemt vanaf de aanvang brutaal de leiding en zit gelijk goed in de wedstrijd. Quintus DS2 houdt van het snelle spel en Aalsmeer kan daar in mee. Er ontpopt zich een mooi duel waarin niets blijkt in het verschil in stand van de competitie. De scores gaat op en neer, dan weer Quintus die de leiding neemt, vervolgens Aalsmeer dat het net goed weet te vinden. De rust gaan de teams in met een kleine 19-18 achterstand voor Aalsmeer. In de tweede helft weet Aalsmeer de stand gelijk te trekken, maar dan zet Quintus een tandje bij en kijkt Aalsmeer in de 40e minuut tegen een 27-22 achterstand aan.

Maar dan komt de geest uit de fles, Aalsmeer recht de rug en Quintus lijkt het spoor bijster. Feline Lanooij staat geweldig te keepen en pakt de ene na de andere bal. Aan de andere kant weten de Greenpark Dames het net wel te vinden en zo wordt het gat van vijf doelpunten gedicht. En de dames zetten door. Aalsmeer trekt de score zelfs naar zich toe en wint uiteindelijk met 32-35 op fraaie wijze in Kwintsheul.

Doelpunten : Britney Fanger (13), Robin Sahalessi (5), Lisa Hölscher (4), Fleur Houtzager (4), Nanda Jansma (4), Noel Reus (2), Kymani van Putten (2) en Nina Buskermolen (1).