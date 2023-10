Halloween in Centrum: Griezelig gezellig!

Aalsmeer – Griezelig gezellig, was het Halloween feestje afgelopen zaterdag 28 oktober in het Centrum en goed bezocht. Meer dan 125 kinderen (en hun ouders) hebben deelgenomen aan de pompoenenspeurtocht. De vijftien pompoenen in de etalages van winkels in de Zijdstraat, Raadhuisplein, Dorpsstraat en Stationsweg waren voorzien van letters die samen het zinnetje ‘spoken in Aalsmeer’ vormden. Voor sommigen was het nog flink puzzelen, want uiteraard waren de letters niet in de juiste volgorde geplaatst. Maar meer dan honderd speurders hadden het goed en hun ingevulde briefjes deden mee aan de loterij. Een groot aantal kinderen kwam verkleed als heks of spook en dat er de mogelijkheid was om de outfit op foto vast te leggen, werd op prijs gesteld. Fotowinkel Aalsmeer had het druk om alle spookjes, dracula’s en heksen en griezelig ‘geverfde’ gezichten voor eeuwig vast te leggen.

De kinderen konden zich deze middag namelijk ook laten schminken in de tenten op het Molenplein en de animo hiervoor was groot. Dat ze even moesten wachten om geschminkt te worden, vonden de kinderen niet erg. Tijdens het wachten kon geknutseld en gekleurd worden. De pompoensoep van Slagerij Steen werd door groot en klein op prijs gesteld. Het was weliswaar niet heel koud buiten en gelukkig was het opgehouden met regenen, maar een lekker warm soepje gaat er altijd wel in. Voor muzikale gezelligheid droeg een dracula orkestje zorg.

Met de speurtocht waren leuke prijzen te winnen. Even na vier uur in de middag werden de winnaars uit de volle doos met inzendingen getrokken door Kayle en Bibi van Golden Circle en direct bekend gemaakt. De broertjes Tom en Loek vielen heel toevallig allebei in de prijzen en waren blij met de vrijkaartjes voor Funmania en de mooie doos Lego van speelgoedwinkel Tinus Toys. En er waren nog meer blije gezichten. Jackie won een bon van Jips winkeltje, Klara een bon van het Boekhuis, Etta en Dane kaartjes voor Bounce Valley en Jayden mag met vier personen pannenkoeken gaan eten in het Wapen van Aalsmeer. De ondernemers in het Centrum, en waarschijnlijk ook alle bezoekers, kijken terug op een gezellige Halloween middag.

Foto’s: www.kicksfotos.nl