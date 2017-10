Halloween groep 8 Hoflandschool Mijdrecht

Mijdrecht – Vrijdagavond 27 oktober 2017. Wat een zinderend spannende avond is dat geworden voor groep 8 van de Hofland school! Verdeeld in drie groepen begint de klas aan een spannende Halloween spooktocht waarin de 5 zintuigen centraal staan. Bij het kampvuur wordt in The house of Fire een griezelverhaal voorgelezen, waarna de groepen gewapend met zaklamp en routebeschrijving aan hun tocht beginnen. Bij de eerste post, The Bloody Garbage, stijgt de spanning al meteen naar grote hoogte. De groepen krijgen de opdracht om het afval van een bloederige picknick weg te gooien. Echter wacht hun een zombie-achtig monster op dat verstopt is in de kliko. Gillend wordt de weg vervolgd naar The Italian Labatory. Daar wordt door een “lieve” zuster in de operatiekamer gecontroleerd of de kinderen wel in staat zijn om de tocht voort te zetten.

Adempauze

Gelukkig krijgen ze daarna even een adempauze bij Sonja’s Wicked Food, waar de eetproef op ze wacht. Ze kunnen hun smaakzintuigen testen met het eten van kikkermaagjes, spinnen, sprinkhanen, meelwormen, oesters, heksenvingers en oogballen. Een kindermaag is snel gevuld was hier ook het motto! Snel wordt de tocht vervolgd door het Haitsma Park waar ze achterna gezeten worden door allerlei bloederige waterspoken tot ze aankomen bij de Crazy Drivers. Hier worden ze geblinddoekt en in de auto gepropt, waar ze vervolgens een roekeloze rit meemaken naar de volgende heksenpost. In eerste instantie zijn ze blij dat ze hun juf Patricia herkennen bij de ingang van het parkje bij de tennisbanen. Bij deze heksenpost worden de reukzintuigen getest door het ruiken van allerlei “heerlijke” heksenbrouwsels. De opluchting verdwijnt echter snel als ze letterlijk de donkere nacht worden ingestuurd.

Park

In het park komen ze niet alleen Graaf Dracula tegen die net zijn grafstenen aan het controleren is. Ook de killerclown is actief aan het rondspoken in het park op zoek naar slachtoffers. Gillend rennen de groepen het park uit waarna ze even denken veilig te zijn. Ze moeten aan een onbekende visser de weg vragen…maar wat ze niet weten is dat de visser en zijn handlanger ook veranderen in zombies. De groepen worden zo opgedreven naar de volgende post “when the beat goes on”. Hier moeten ze eerst allerlei hachelijke avonturen doorstaan alvorens de gehoortest wordt afgenomen.

Bij de laatste post “Feeling Good” worden de tastzintuigen goed gecontroleerd. Opgelucht lopen ze daarna naar de eindbestemming van de spooktocht waar ze door hun ouders worden opgewacht. Onder het genot van een drankje en een heerlijk kampvuur worden alle verhalen uitgewisseld en wordt er nog lang nagenoten van een super spannende spooktocht!