Hakenkruis op scooter gespoten

Kudelstaart – In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april is in Kudelstaart een scooter vol gespoten met graffiti. Het windscherm is beklad met een hakenkruis en op het zadel is het woord ‘lul’ gespoten. Gebruik is gemaakt van een spuitbus met witte verf. Er is aangifte gedaan bij de politie. De vernieling is op camera vastgelegd en deze beelden zijn eveneens aan de politie overhandigd.

Het is de eerste keer dat een hakenkruis is gespoten op een scooter, maar op meerdere gebouwen en straten in Kudelstaart, onder andere in het Zeemanhof, zijn hakenkruizen getekend. Ook hier is gebruik gemaakt van een spuitbus met witte verf. Mogelijk betreft het dezelfde dader(s). De politie doet onderzoek. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht telefonisch of per mail contact op te nemen.

Emblemen van BMW’s

Er zijn dezelfde zaterdagnacht, tussen twaalf uur en zes uur in de ochtend, meerdere ‘boefjes’ op stap geweest in Kudelstaart. Van enkele BMW’s zijn de merk-emblemen gestolen. De auto’s stonden geparkeerd in de Einsteinstraat, nabij het winkelcentrum. Ook hiervan is aangifte gedaan. Iemand iets gezien? De politie hoort het graag.