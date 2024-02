HaalMeerUit Je Regio: Samen oogsten en zaaien

Aalsmeer – Steeds meer mensen willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en ook weer zelf een rol spelen in het produceren hiervan. Groenten direct vanuit de kas of het land naar je keuken! HaalMeerUit Je Regio is een coöperatie die in de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn eigen initiatieven opstart om op eerlijke en lokale wijze te voorzien in de basisbehoefte van verse, lokaal geproduceerde en betaalbare groenten.

Een van deze succesvolle initiatieven is HaalMeerUit Je Kas. Bij dit project verbouwen enthousiaste vrijwilligers twee ochtenden in de week groenten in een kas in Aalsmeer. Op een eerlijke manier en zonder bestrijdingsmiddelen. Dit doen zij in partnerschap met Oostoogst, die de groep hierin begeleiden met hun jarenlange kennis en expertise.

Bewustwording en verbinding

Van april tot oktober wordt elke week een overvolle tas met heerlijke verse groenten geleverd aan vijftig gezinnen in de regio. Denk aan sperziebonen, snijbonen, bieten, andijvie, sla, tomaten, komkommers en onder andere bladspinazie. De levering van de groentetassen verloopt via pick-up points. In de regio zijn enkele afhaalpunten waar de deelnemers de tassen wekelijks op dinsdagmiddag kunnen ophalen. De deelnemers zijn niet alleen blij met de groenten, maar genieten ook van de onderlinge verbondenheid die is ontstaan tijdens het werken in de kas.

De coöperatie HaalMeerUit Je Regio heeft geen enkel winstoogmerk. De kosten van de huur van de kas, de zaden en plantjes worden door al de afnemers gezamenlijk gedragen. Bewustwording en onderlinge verbinding staan centraal.

Meedoen?

Bij HaalMeerUit Je Regio investeer je aan het begin van het seizoen in je oogstaandeel en help je tijdens het seizoen mee met het zaaien, onderhouden en uiteindelijk oogsten van de producten. Meedoen aan dit project betekent dus zelf tijd en energie investeren, zelf zaaien, zelf oogsten. Maar wel met elkaar. Juist de verbinding met elkaar is enorm belangrijk en zeer waardevol. De inschrijvingen voor het derde seizoen in de kas zijn inmiddels in volle gang. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Wil je meedoen? Kijk dan op www.haalmeeruitjeregio.nl