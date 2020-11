Grote Sinterklaashuis officieel geopend

Aalsmeer – Zaterdagmorgen hebben burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh het grote Sinterklaashuis voor het publiek geopend. Als officiële handeling werd het rode toegangslint door geknipt in bijzijn van Sinterklaas en de Hoofdpiet.

Vervolgens bezocht Julius de logeerkamer van de Sint en begeleidde hij de Goedheiligman naar zijn troon. Daarna waren de kinderen van Aalsmeer coronaproof welkom om Sinterklaas en alle Pieten een bezoek te brengen. Met danspieten, fotopieten, een bezoek aan de Pietengym en nog veel meer, is de Sinttocht van Sinterklaas in Aalsmeer een mooi lichtpunt in deze bijzondere tijd.

Sinterklaas en de Pieten zijn na deze lange bezoekdag vroeg gaan slapen, want zondag 22 november hopen zij opnieuw, fris en fruitig, veel kinderen te mogen begroeten. Het bezoek verloopt via tijdsloten, een kaartje is verplicht. Deze dag is, net als de laatste mogelijkheid om de Sint en de Pieten te ontmoeten op zondag 29 november, volledig uitverkocht.

Brief voor Sinterklaas

Maar een brief of een tekening maken en sturen naar Sinterklaas is mogelijk en wordt op prijs gesteld door de Goedheiligman. In het Raadhuis staat de speciale postbus van de Sint. En deze wordt dagelijks geleegd door de Postpiet. Verder staat tot en met 5 december het grote Sinterklaashuis in de spotlights. Leuk om een kijkje te gaan nemen!

Foto: www.kicksfotos.nl