Grote schoonmaak in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – De lente komt vroeg in de Hornmeer, want afgelopen week is er gestart met de grote voorjaarsschoonmaak in het Buurthuis. Een aantal vrijwilligers was afgelopen zaterdag druk bezig in het buurthuis. De bar is gesopt, de bestuurskamer is opgeruimd, de zaal is gestoft, de vloer van de zaal is grondig geboend en zelfs de dakrand heeft een sopje gehad. Het is een groot gebouw, dus het werk is nog niet klaar. Binnenkort worden enkele kleine onderhoudswerkzaamheden aan het Buurthuis uitgevoerd.

Op zondag 12 maart doet Buurthuis Hornmeer mee aan de landelijke actie NLdoet. Dan worden er ook schoonmaak-, en onderhoudsklussen in en om het buurthuis gedaan. Een aantal onderhoudswerkzaamheden zal het Buurthuis energiezuiniger maken.

Deelname NLdoet

Meehelpen om het Buurthuis op te knappen, misschien vrijwilliger achter de bar worden of meehelpen in de organisatie van het Buurthuis? Tijdens NLdoet op 12 maart kan iedereen tussen 10.30 en 15.30 uur binnenlopen in het buurthuis aan de Dreef 1 om te helpen, om eens te komen kijken of meer inlichtingen in te winnen. Meer informatie ook via www.stichting-buurthuis-hornmeer.