Grote brand in woning aan de Poelweg

De Kwakel – Donderdag 30 augustus rond half zeven in de ochtend is op de Poelweg in De Kwakel brand uitgebroken in een vrijstaande woning.

De aanwezige personen hebben de woning op tijd kunnen verlaten.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. De woning raakte zwaar beschadigd en kan als verloren worden beschouwd. De brand is geblust door de korpsen van Aalsmeer en Uithoorn. De brand is inmiddels onder controle.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend. Er wordt onderzoek gedaan.

Foto: VTF – Vivian Tusveld