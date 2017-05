Grote autobrand in Kudelstaart

Kudelstaart – Rond half drie in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 mei is een auto in de brand gevlogen op de Kamerlingh Onnesweg. De auto is volledig uitgebrand. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, want het vuur breidde zich in rap tempo uit en leek over te slaan op een nabij gelegen woning en een in de nabijheid staande auto.

De brandweerlieden hebben dit weten te voorkomen door extra te blussen op het huis en de wagen. De woning heeft lichte schade opgelopen, maar de tweede auto is toch zwaar beschadigd geraakt, evenals een snorfiets. Er is niemand gewond geraakt. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is vooralsnog onbekend. Er wordt onderzoek gedaan, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten.

Foto: Marco Carels