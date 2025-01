Groot onderhoud aan de Derde Bedijking West in Mijdrecht gereed 

Mijdrecht – De werkzaamheden aan de Derde Bedijking West in Mijdrecht zijn afgerond. Het groot onderhoud aan deze dijk was nodig om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook de komende 30 jaar weer voldoende veiligheid tegen hoog water. Daarnaast is in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen op verschillende plaatsen een nieuw wegdek aangelegd.

De werkzaamheden zijn in mei van dit jaar gestart. In de afgelopen zes maanden is de dijk verhoogd, vanaf de Kerkvaart ter hoogte van de Oude Spoorbaan tot aan de kruising met de Bovendijk en Molenland. Ook is een oude waterleiding van Vitens vernieuwd. Deze waterleiding kan nu weer minstens 60 jaar mee.

De werkzaamheden werden opgedeeld in meerdere fases, zodat bewoners en weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervonden. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, start een onderhoudsperiode van zes maanden

Samen werken aan veilige dijken

Grote delen van Nederland liggen lager dan de zee. Daarom hebben we sterke dijken en kades nodig die ons land beschermen tegen overstromingen. Het controleren en verbeteren van dijken en kades is dan ook een van de belangrijkste taken van het waterschap. Met dit project dragen we bij aan een veilig en leefbaar gebied, nu en in de toekomst. (eigen foto Waterschap)