Groot feest voor vrijwilligers Zonnebloem

Mijdrecht – Vorige week hebben de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Mijdrecht een welverdiend feestje gehad. De meeste vrijwilligers gingen met de fiets richting Nieuwkoop. Bij jachthaven Tijsterman lag een boot klaar waarmee we met zijn allen heerlijk gingen varen over de Nieuwkoopse plassen. Eerst natuurlijk koffie met gebak. Het weer zat mee. Het was lekker warm. Tijdens de boottocht konden ze genieten van een uitgebreide lunch.

Door de gastvrouw werd het een en ander verteld over het ontstaan van dit bijzondere natuurgebied. Na de boottocht weer op de fiets naar Mijdrecht.