Groot feest tijdens bingo met Sinterklazen

Aalsmeer – Het was feest met een hoofdletter afgelopen zaterdag 9 december in Studio’s Aalsmeer. De activiteiten van Sinterklaas in Aalsmeer werd afgesloten met een Après Sint bingo voor volwassenen en het werd net als voorgaande keren een hilarische avond vol muziek, dans, acts en natuurlijk bingoballen en prijzen winnen. Het was alweer de twaalfde editie en volgens Sint Mike de beste ooit. “We hebben zoveel complimenten gekregen. Er was zoveel energie, het was meteen feest.” De Sint bingo geniet vooral populariteit door de grappige acts door Sinterklazen en Pieten. Wat de Sinterklazen betreft was er op het laatste moment een beetje paniek. Sinterklaas Henk moest wegens ziekte verstek laten gaan, maar hij is prima vervangen door Sint Wilbert. “Hij deed het geweldig en verdient een groot compliment”, gaat Mike verder. “Ik denk dat er volgend jaar drie Sinterklazen zijn…”

Volgend jaar weer

Dat de Sint bingo in 2024 weer gaat plaatsvinden, staat nu al vast. De Sinterklazen en Pieten vinden het geweldig om dit feest te organiseren en gezien de vele positieve reacties en de binnen een dag uitverkochte kaarten het publiek ook. “We hebben al ideeën voor drie acts volgend jaar”, aldus Mike enthousiast. En de droom is om de show te laten plaatsvinden in een grotere zaal, niet in studio 5 zoals dit jaar met 780 zittende bezoekers maar in studio 6 waar ruimte is om met 1.000 personen bingo plus te spelen.

Pirates en gele zwembroek

Het publiek kwam dit jaar bijna ogen en oren tekort. Er waren filmpjes te zien op een groot scherm, een lasershow fleurde de zaal op en op het podium trakteerden de Sinten en Pieten op optredens van ABBA, Pirates of the Westeinder, Baywatch en het A-team. Verrassend was vooral de act van Sinterklaas in een gele zwembroek, waardoor gelijk de link werd gelegd naar Dries Roelvink. En laat de zanger er nou zelf ook zijn. “Het is ‘m echt”, klonk er in de zaal. Er is meegezongen met en gedanst op zijn liedjes. “Het dak ging er af, super”, aldus een trotse Mike.

Loterij

Met de loterij waren meer dan veertig prijzen te winnen en ook de bingo winnaars werden getrakteerd op een scala aan grote prijzen, waaronder een barbecue en een jacuzzi. Ook voor volgend jaar is al de garantie gegeven voor diverse prijzen en cadeaus.

Een groot deel van de opbrengst van de avond gaat naar het Emma Thuis Team. Dit team begeleidt kinderen in de laatste fase van hun leven met hart en ziel.

Foto’s: www.kicksfotos.nl