Groot asfaltonderhoud Arthur van Schendellaan

Uithoorn – Vanaf eind september is de Arthur van Schendellaan tien weken lang afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met groot asfaltonderhoud. Het onderhoud is nodig omdat het asfalt loslaat en er scheuren ontstaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de verkeershinder voor bewoners zo klein mogelijk te houden. Bussen van het streekvervoer rijden tijdelijk via een andere route.

Vanwege de omvang van het onderhoud is het niet mogelijk de werkzaamheden alleen in de nachten uit te voeren. Afsluiting overdag is dus soms noodzakelijk. Ook de bussen van het streekvervoer kunnen gedurende de afsluiting geen gebruik maken van de Arthur van Schendellaan. Zij rijden tijdelijk via de Zijdelweg, Wieger Bruinlaan en Alfons Arienslaan. Aan de Zijdelweg, bij de kruising In het Rond, wordt in zuidelijke richting een tijdelijke halte ingericht. Informatie over de gewijzigde routes is vanaf 20 september te vinden op www.connexxion.nl/uithoorn.

De aannemer houdt de omwonenden tijdens de werkzaamheden op de hoogte via bewonersbrieven, artikelen in de Nieuwe Meerbode en via de Bouwapp. Ook komt er een wekelijks inloopspreekuur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de gemeente Uithoorn, onder ‘Werk in uitvoering’.

