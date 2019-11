Groep 7 en 8 van De Eendracht bezoeken fort aan de Amstel!

Amstelhoek – In dit project bezochten de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Eendracht Fort Amstelhoek en keken gefascineerd naar een indrukwekkende voorstelling van acteur Ton Feil. Het project van Kunst Centraal is ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Historische verhalen is een literair project dat aansluit bij geschiedenis, het lees- en taalonderwijs en de culturele omgeving. De aandacht voor de eigen culturele omgeving en het cultureel erfgoed wordt in de nieuwe kerndoelen van het onderwijs als een belangrijk onderdeel genoemd.

De leerlingen worden zich bewust van hun eigen culturele omgeving, het aanwezige culturele erfgoed en de daaraan verbonden verhalen en gebeurtenissen. Ze leren dat vormgeving geplaatst kan worden in een historische, culturele of maatschappelijke context en dat kunst betekenis krijgt vanuit deze context. Op school werden al een voorbereidende lessen gegeven en na het bezoek volgende leerlingen nog het tweede onderdeel van het project. Dit is een schrijfopdracht in de klas, waarbij de leerlingen een dagboekfragment schrijven. Het vormt de afsluiting van dit mooie project, waarbij de leerlingen van de bovenbouw van OBS De Eendracht samen nog napraten over wat ze hebben meegemaakt. Zo blijven ‘de verhalen’ levend en ons cultureel erfgoed wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie.