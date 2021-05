GroenWest en Bébouw Midreth starten bouw 45 sociale huurappartementen

Mijdrecht – Met de onthulling van het bouwbord hebben wethouder Rein Kroon, Michel Bakker (GroenWest) en Ralf Dressel (Bébouw Midreth) de start gemarkeerd van de projecten Aemsteldyck en Prinsendyck in Mijdrecht. Op deze bijzondere locaties, gelegen tegen de dijk, worden 45 sociale huurappartementen gebouwd.

De appartementen worden gerealiseerd aan de Gosewijn van Aemstelstraat en Prins Bernhardlaan in Mijdrecht. De verouderde woningen op deze locaties zijn of worden binnenkort gesloopt en hiervoor in de plaats verschijnen de twee appartementengebouwen Aemsteldyck en Prinsendyck, met respectievelijk 24 en 21 sociale huurappartementen. De driekamerappartementen zijn levensloopbestendig, voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen en zijn uiteraard gasloos. Beide gebouwen zijn drie woonlagen hoog, bovenop een plint met bergingen.

Blij

Wethouder Rein Kroon (ruimtelijke ordening): “De gemeente De Ronde Venen is blij met de komst van deze 45 levensloopbestendige sociale huurappartementen. Ze zijn uitermate geschikt voor senioren, ook als ze zorg aan huis nodig hebben. Het centrum van Mijdrecht ligt op loopafstand. Als gemeente hebben we geregeld dat inwoners uit De Ronde Venen voorrang krijgen. Dit hebben we geregeld in de bindingsregeling. Inwoners die een sociale huur eengezinswoning met 4 kamers achterlaten mogen als eerste. Zij laten een passende huurwoning achter voor grotere huishoudens. Zo vangen we twee vliegen in één klap voor onze inwoners. We stimuleren deze doorstroming op de woningmarkt met de voorrangsregeling Van Groot naar Beter.”

Lange aanloop

Ook GroenWest is blij dat de bouw nu echt van start is gegaan. Michel Bakker, manager Projectontwikkeling en Bedrijfsvoering licht toe: “Het project heeft een lange aanloop gehad, maar we realiseren hier nu 45 prachtige appartementen op bijzondere locaties, gelegen tegen de dijk. Appartementen waar dringend behoefte aan is, want de druk op de woningmarkt is groot. Steeds meer mensen zijn voor woonruimte op ons aangewezen en moeten soms lang wachten. Met deze nieuwbouw voegen we weer woningen toe.”

De woningen worden gebouwd door Bébouw Midreth, een VolkerWessels onderneming. Ralf Dressel, directeur Bébouw Midreth: “We zijn er trots op dat we met dit plan duurzame en kwalitatief hoogwaardige woningen realiseren voor de bewoners van onze vestigingsplaats De Ronde Venen en bijdragen aan de ambities van GroenWest voor een gevarieerde, duurzame en betaalbare woningvoorraad.”

De toewijzing verloopt via WoningNet en start in de 2e helft van juni.