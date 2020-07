‘Groen’ en ‘grijs’ knapt op in Aalsmeer

Aalsmeer – Het wordt steeds mooier in Aalsmeer. Het nieuwe groen in diverse bermen in de gemeente bloeit prachtig en zorgt voor een kleurige en fleurige opleving. Sowieso gaat het wat onderhoud van het openbare groen betreft in de gemeente de goeie kant op. Het extra geld dat gereserveerd is voor het opknappen van de buitenruimte geeft resultaat, aan ‘groen’ en ‘grijs’.

De berm langs de Stommeerweg, bij de Zwarteweg.

Aardbeienbrug

Neem de Aardbeienbrug op de Uiterweg. Het heeft een behoorlijk aantal maanden geduurd, onder andere vertraging door het moeten omleggen van kabels en leidingen, maar het resultaat mag er zijn. De ‘buurt’ heeft haar nostalgische aanblik terug dankzij een prima lijkende replica. Momenteel wordt de laatste werkzaamheden verricht aan de opbouw en de gebruikte tuin opgeknapt. Tot zolang blijven de stoplichten staan. Het is de bedoeling dat hier, als vanouds, de voorrangsregeling weer gaat gelden.

Barendebrug

Om weer over de Barendebrug te mogen en kunnen rijden, is nog even geduld nodig. De renovatie verloopt gestaag en volgens planning. Afgelopen donderdag 9 juli is het nieuwe betonnen brugdek geplaatst. Dankzij deze verzwaring staat niets meer in de weg om de hamei na jaren en jaren te herplaatsen. De nieuwe brug kan nu deze bovenbouw dragen. Er gaan geruchten dat er in deze een ‘kink in de kabel’ is gekomen waardoor de karakteristieke uitstraling van de Barendebrug nog even op zich laat wachten, maar beloofd is beloofd, aldus de gemeente: De hamei komt terug op de brug. Vooralsnog zijn de werkzaamheden nog in volle gang en wacht het naastgelegen voetgangersbruggetje op een opknapbeurt. De planning is afronding medio augustus.

Foto: Brugdek op de Barendebrug geplaatst.