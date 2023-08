Greenport Aalsmeer start met Directeur voor 1 Dag

Aalsmeer – Afgelopen maandag was de kick-off van Directeur voor 1 Dag bij Bloemenbureau Holland. In de week van 13 tot en met 17 november krijgen 25 hbo/wo topstudenten de kans om voor 1 dag de rol van een inspirerende directeur over te nemen. Naast het letterlijk meedraaien gaat de student ook aan de slag met een uitdagende adviesopdracht voor de organisatie waar hij/zij voor is geselecteerd. Greenport Aalsmeer zal de organisatie binnen de regio Aalsmeer op zich nemen. “Via Directeur voor 1 Dag maken studenten kennis met de Nederlandse tuinbouw. Ze krijgen de kans om erachter te komen wat het dagelijkse werk van een directeur is en ervaren daarmee zelf de dynamiek van het bedrijf én de sector. Het is voor de bedrijven in onze regio essentieel om talent aan te trekken en aan zich te binden. Dit initiatief levert daar zeker een bijdrage aan”, vertelt Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer.

Meedoen

Wilt u als Directeur ook uw stoel voor een dag afstaan aan een student? De directeur kan zelf een dag in de week van 13 tot 17 november kiezen waarop hij/zij de student kan ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met Monique van Weerdenburg via viamonique@greenportaalsmeer.nl of kijk op www.hortiheroes.com/directeurvoor1dag.

Versterken imago

Directeur voor 1 dag is een initiatief van HortiHeroes en wordt in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Seed Valley, Greenport Duin- en bollenstreek en Greenport Aalsmeer georganiseerd. Het aantrekken van talent in de Food & Flower industrie is nog steeds een uitdaging en vraagt blijvende aandacht. Het bedrijfsleven zit te springen om goede mensen. Directeur voor 1 Dag draagt bij aan het verder versterken van het imago van de sector. Samen werken partners aan deze missie.

Sector van morgen

Greenport Aalsmeer is een community waarin ondernemers, overheden, onderzoek- en onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn. Samen wordt gewerkt aan sierteeltvraagstukken die niemand alleen kan oplossen, zoals schaarste op de arbeidsmarkt, het gebrek aan ruimte en de noodzakelijke versnelling van de circulaire economie. Zo wordt met elkaar aan de sector van morgen gebouwd!

Nieuwe ideeën

Stichting HortiHeroes zet zich samen met haar partners in voor het aantrekken en ontwikkelen van talent in de Food & Flower industrie. Daarnaast zetten zij zich in voor het zoeken van nieuwe ideeën en oplossingen van binnen en buiten de sector om (jong) talent te inspireren.

Foto: Greenport Aalsmeer