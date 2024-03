Green Park in Final4 BeNe League Handbal

Aalsmeer – Het is Green Park Handbal gelukt om ten koste van Kras Volendam bij de Final4 van de BeNe League te eindigen. Houten was afgelopen zaterdag 9 maart de tegenstander van de Aalsmeerse handbalheren. In De Bloemhof bleven de teams qua punten in elkaars buurt. Aalsmeer was wel vaker in balbezit, maar kwam niet bij iedere aanval tot scoren. Het was wel Green Park dat met een voorsprong van 19-14 de rust in ging. Het verschil moest groter worden, zo werd in de pauze duidelijk. Concurrent Volendam was tegen Hurry-Up ook aan de winnende hand en omdat beide teams qua punten gelijk stonden (elk 30) was het doelsaldo bepalend voor de finale.

Er werd door Green Park een tandje bijgezet in de tweede helft en volop gescoord, onder andere door Donny Vink met liefst veertien treffers. Uitblinkers waren ook Jeromy van der Ban en Evon Mohin met elk negen doelpunten. Bij Handbal Houten was Bram Versteegden topscorer met tien keer in het net. Aalsmeer won uiteindelijk met 41-29 en dit resultaat bleek voldoende om verder te gaan strijden bij de beste vier van Nederland en België. Aalsmeer scoorde totaal 78 keer, Volendam 61 maal.

Halve finales

In deze halve finales, te spelen op zaterdag 23 en zondag 24 maart, is regerend kampioen Bocholt de tegenstander van Green Park Aalsmeer. In de andere halve finale nemen Visé en Lions het in een tweeluik (uit en thuis) tegen elkaar op. Op 7 april treffen de beide winnaars elkaar.

Jac. Stammes en Bekerfinale

Ook belangrijke data voor handballers en fans: Jac Stammes toernooi op 30 en 31 maart en Bekerfinale in Almere, Green Park tegen Bevo, op zaterdag 30 maart

Foto: www.kicksfotos.nl