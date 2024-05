Green Park Handbal wint overtuigend van Lions

Aalsmeer – Green Park Handbal Aalsmeer heeft de eerste wedstrijd in de strijd om het landskampioenschap gewonnen ten koste van titelhouder Kembit-Lions. De thuisploeg speelde een sterke eerste helft en had bij rust een gat geslagen van zeven doelpunten. In het tweede bedrijf kon Lions de schade niet repareren, waardoor Aalsmeer met 37-25 zegevierde. Volgende week zondag 2 juni is om 13:30 uur de tweede wedstrijd van de Best of Three om het landskampioenschap in Sittard.

Donny Vink opende de score voor Aalsmeer. Ondanks een twee minuten tijdstraf voor Don Hartog kon de ploeg uit Noord-Holland in de beginfase een 3-1 voorsprong pakken. De Limburgse routinier Jasper Adams vuurde tweemaal een kanonskogel af en trok de stand gelijk.



Een tijdstraf voor Bromet deed Lions pijn. Aalsmeer profiteerde optimaal. Aan de hand van Donny Vink en Armando Besseling (2x) scoorden ze drie keer op rij: 7-4. De jonge talentvolle Jur Eussen hield zijn ploeg in het juiste spoor door het verschil op drie doelpunten te houden.

De topschutter in de HandbalNL League, Donny Vink, was een ware plaaggeest voor zijn tegenstander. Na twintig minuten spelen had de razendsnelle hoekspeler de Limburgse keeper maar liefst acht keer verslagen. Aalsmeer liep onder zijn leiding uit naar een comfortabele voorsprong: 15-8.

Door de sterke dekking van Aalsmeer kwam Lions moeizaam tot scoren. In de eerste helft vonden ze slechts dertien keer het net. Bij Aalsmeer draaide de aanvalsmachine op volle toeren. Na dertig minuten spelen hadden ze al twintig doelpunten op het scorebord staan. Beide ploegen zochten zo de kleedkamer op met een stand van 20-13.

Aan het begin van de tweede helft scoorde beide ploegen om en om, maar de ploeg van oud-international Ivo Steins kon het geslagen gat niet verkleinen en zag Aalsmeer steeds verder uitlopen. Tim Bottinga rondde een snelle break-out feilloos af en zo liep de marge na tien minuten spelen op naar tien goals: 28-18.

Aalsmeer zag in korte tijd twee spelers naar de bank vertrekken voor een twee minuten tijdstraf. Lions kon daardoor iets terug doen en scoorde twee keer op rij. De Limburgse dekking had echter geen antwoord op het trefzekere aanvalsspel van Aalsmeer. Bij een stand van 33-22 legde Ivo Steins zijn time-outkaart op tafel. Hij besloot voor een man-op-man dekking te gaan. Kortstondig had het effect, maar al snel wist Aalsmeer de ruimtes te benutten. Trainer Wai Wong zag zijn ploeg een zeer degelijke wedstrijd spelen en overtuigend winnen met 37-25. Donny Vink maakte twaalf treffers en werd gekozen tot Player of the Match. Aan de kant van Lions was Jur Eussen het meest trefzeker met zeven goals.

Green Park/Handbal Aalsmeer – Kembit-Lions 37-25 (20-13)

Green Park/Handbal Aalsmeer: Donny Vink (12), Evon Mohlin (5), Dennis Vesters (1), Martijn De Jong (5), Armando Besseling (5), Tim Bottinga (4), Jeromy van der Ban (1), Vaidas Trainavicius (2), Don Hartog (1), Matt Diamond (1).

Foto: www.kicksfotos.nl