Green Park Handbal haalt Evon Mohlin uit Zweden

Aalsmeer – Green Park Aalsmeer Handbal heeft een nieuwe linkeropbouwer. Twintiger Evon Mohlin komt over uit Zweden. De 22-jarige Mohlin speelde in zijn thuisland voor IFK Kristianstad en eerste divisionist AMO Handboll. Afgelopen seizoen kwam de schutter door een zware knieblessure niet in actie. De handballer heeft negen maanden van zijn revalidatieperiode erop zitten.

“Evon is een heel interessante speler voor ons die is opgeleid in Zweden”, zegt trainer en coach Wai Wong van Aalsmeer. “Het is een echte schutter met lengte en een goed schot, maar die ook oog heeft voor de cirkelloper en zijn medespelers. “

Mohlin heeft zich al eens op Nederlandse bodem laten zien. Een van zijn ouders komt uit Nederland waardoor de aanwinst van Aalsmeer in bezit is van een dubbel paspoort. In maart 2022 was Mohlin op Papendal om met het Nederlandse team mee te trainen. Wong vervolgt: “Hij komt terug van een kruisbandblessure en is nog niet fit. Het zal nog even duren voor hij in actie komt in de competitie, maar als het zover is weet ik zeker dat hij van toegevoegde waarde is. Ik ben blij dat Evon voor Aalsmeer heeft gekozen.”

Bij het BeNe League-team kan Mohlin gaan samenwerken met cirkelspelers Tim Bottinga, Don Hartog en Samir Benghanem. In het nieuwe seizoen moet Green Park Aalsmeer het zonder Jeffrey Boomhouwer, Max de Maat en Rob Jansen doen. Alledrie zijn gestopt. Ook Destin van Dijk gaat gemist worden. Hij heeft de transfer gemaakt naar het Noord-Limburgse Bevo.