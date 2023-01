Gratis training ‘Ontspanning in Zicht’ bij Participe

Aalsmeer – Wil je meer tijd en ontspanning voor jezelf? Wil je anders leren omgaan met stress? Heb je veel op je bordje liggen? Wil je minder piekeren? Ben je op zoek naar meer balans in je leven? Op vrijdag 27 januari start de gratis training ‘Ontspanning in Zicht’, georganiseerd door het team maatschappelijk werk van Participe Amstelland.

Het is geen praat- of therapiegroep, maar een praktijkgerichte training van ervaren professionals. De training geeft je inzichten en leert je bewuster te worden van je behoeften en wordt gegeven in samenwerking met PACA (psychosociale fysiotherapie) en Diëtistenpraktijk VDB.

De gratis training bestaat uit vijf bijeenkomsten op vrijdag 27 januari en 3, 10, 17 en 24 februari van 9.30 tot 11.30 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6, Aanmelden voor de training ‘Ontspanning in Zicht’ kan bij Participe Amstelland via 0297- 326670 of team.aalsmeer@participe.nu.