Gratis Poffertjes en straatmuziek

Wilnis – Donderdag 7 september organiseert de Ondernemersvereniging van Wilnis bij dorpshuis De Willisstee een gezellig straatfestival. Poffertjes is in Nederland een vrij bekend fenomeen. Op ieder groot evenement in Nederland of op een braderie kun je wel poffertjes krijgen. Kinderen zijn er dol op, en ook volwassenen smelten voor deze heerlijke delicatesse. Alléén, in Wilnis zijn ze op deze avond gratis.

De muziek wordt opgeluisterd door Hans Kap, een rasechte Amsterdamse straatmuzikant. Deze sympathieke, Amsterdamse TOP accordeonist/ zanger & entertainer heeft door vele jaren ervaring, herkenbaar, vrolijk en veelzijdig repertoire opgebouwd! Met wereldberoemde nummers zoals o.a. Aan de Amsterdamse grachten, Tulpen uit Amsterdam, Medley Willy Alberti, Medley Johnny Jordaan en nummers van André Hazes, weet hij het publiek in de juiste stemming te krijgen! Hans Kap is de laatste der Mohikanen in zijn genre.

Statafels en zitbanken geven de mensen de gelegenheid om te eten, te drinken en te genieten van deze avond die van 19:00 – 22:00 uur gehouden wordt bij dorpshuis de Willisstee én ……………de poffertjes zijn gratis.