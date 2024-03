Rijsenhout – Zaterdag 23 maart is het de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien gemeenten in de regio kunnen dan gratis MeerCompost scheppen bij Meerlanden aan de Aarlanderweg in Rijsenhout. Met deze actie bedanken Meerlanden en de gemeenten inwoners voor hun inspanningen om GFTe (groente, fruit en tuinafval en etensresten) te scheiden. Op deze manier kunnen zij kennis maken met één van de zes producten afkomstig uit de Groene Energiefabriek waar het GFTe wordt verwerkt: Compost.

Dit jaar doet Meerlanden het anders dan voorgaande jaren. Er is gekozen voor een duurzaam alternatief. De MeerCompost wordt niet langer in plastic verpakkingen aangeboden, maar aan bezoekers wordt gevraagd zelf een emmer, zak of teiltje mee te nemen. Meerlanden zorgt voor voldoende scheppen. Iedereen kan compost halen zolang de voorraad strekt; op is op. MeerCompost is een natuurlijke bodemverbeteraar, die de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Het zorgt daarnaast voor de waterhuishouding en een natuurlijke balans in de bodem.

In 2005 is Meerlanden begonnen met het jaarlijks uitdelen van gratis compost. Sinds 2007 wordt deze actie ook landelijk uitgezet. Kijk voor meer informatie op www.compostdag.nl. Gratis MeerCompost scheppen bij Meerlanden aan de Aarbergerweg kan zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur.

Foto: Compostdag Meerlanden in 2019. Dit jaar zelf scheppen, dus neem een emmer, tas of teiltje mee. Er worden geen plastic zaken uitgedeeld. Scheppen zijn wel aanwezig.