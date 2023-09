Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

Aalsmeer – Bent u geïnteresseerd in de wereld van de lokale politiek? Wilt u meer weten over wat de gemeente Aalsmeer doet, wie wat beslist, wat de rollen en taken van de gemeenteraad zijn en welke invloed u als inwoner kunt hebben? De gemeenteraad van Aalsmeer biedt inwoners de mogelijkheid om gratis de cursus Politiek Actief te volgen. Of u nu weinig ervaring en/of kennis van politiek hebt of al een beetje weet hoe het in elkaar steekt: deze cursus is leerzaam voor iedereen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! U maakt in deze cursus kennis met leden van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de griffier en met andere geïnteresseerde inwoners. De cursus bestaat uit drie avondbijeenkomsten op 17 oktober, 1 en 16 november en wordt gegeven in de raadzaal van het raadhuis. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van de burgemeester.

Programma

De eerste avond, dinsdag 17 oktober, zal burgemeester Gido Oude Kotte met de deelnemers in gesprek gaan over hoe de politiek in Aalsmeer georganiseerd is, hoe een college tot stand komt en natuurlijk over de taken en rollen van de burgemeester. Daarna geeft gemeentesecretaris Sjoerd Vellenga een toelichting op de werkzaamheden en financiën van de gemeente Aalsmeer. Tijdens de tweede avond, woensdag 1 november, staat de gemeenteraad centraal. U maakt kennis met de rollen en taken van de raad en ontmoet raadsleden van de verschillende politieke partijen. Ook worden deze avond de mogelijkheden besproken die inwoners hebben om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. De laatste avond, donderdag 16 november, woont u de raadsvergadering bij en wordt zowel voor- als achteraf het verloop van de vergadering besproken.

Gratis debattraining

Ook wordt de deelnemers aan de cursus de mogelijkheid geboden om een debattraining te volgen. Dit is geen vast onderdeel van de cursus. De training wordt extra aangeboden en is bedoeld voor de cursisten die de fijne kneepjes van het debatteren, argumenteren en effectief luisteren willen leren kennen. De debattraining is eveneens gratis en wordt gegeven in het raadhuis. In overleg met de deelnemers wordt hiervoor een datum afgesproken.

Enthousiast geworden? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden voor de cursus Politiek Actief kan via griffie@aalsmeer.nl