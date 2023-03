‘Gouwe Ouwe’ feestje dankzij oliebollen van oma Coby

Aalsmeer – Op vrijdag 24 maart tovert Stichting De Tijdmachine De Oude Veiling om tot een typische sixties dancing. Een gratis ‘Gouwe Ouwe’ feestje voor iedereen die zin heeft om als vanouds te dansen, sjansen en zingen! En dat allemaal dankzij de oliebollen van oma Coby (96) uit Aalsmeer .

‘Cobybollen.’ Misschien heeft u er zelf ook wel een paar gegeten tijdens de feestdagen. Mark Simoons is er in elk geval dol op. Net als op de maker, zijn oma Coby. In december startten de twee een ludieke oliebollenbar waarbij van iedere oliebol € 1,- naar De Tijdmachine ging. Het doel: 5.000 oliebollen verkopen om 500 ouderen te trakteren op een Gouwe Ouwe middag. Voor weer even wat rock & roll in het leven! Nou, dat doel is ruimschoots gehaald. En wat is er dan leuker dan een Gouwe Ouwe te organiseren op de plek waar oma Coby vroeger zelf ook naar de dancing ging?

Gouwe Ouwe is een feest(je) van herkenning, vol nostalgische livemuziek. Of je nu ongedwongen nieuwe mensen wilt ontmoeten, lekker met die voetjes van de vloer wilt, óf gewoon wilt zitten, kijken en genieten – niets moet, alles mag. En de entree? Die is gratis. Dankzij die honderden verkochte Cobybollen!

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@gouweouwe.nl. Bellen kan ook: 06-38 01 9 842 (op maandag en donderdag). Gouwe Ouwe begint om 14.30 en duurt tot 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.gouweouwe.nl.