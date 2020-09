Gouden speld van ACOV voor Geeske Hazenberg

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 3 september was de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging met een kleine vijftig leden bij elkaar en is er gezongen in de kerkzaal van de Open Hof kerk.

Na een periode van zes maanden waarin dit niet mogelijk was, werd het zingen met elkaar als bijzonder en heel prettig ervaren! Uiteraard is ruim afstand gehouden, 1,5 meter volgens de corona-maatregelen.

Aan het begin van de repetitie zijn drie jubilarissen gehuldigd: Geeske Hazenberg is 50 jaar lid en ontving, naast een oorkonde en een bos bloemen, ook een gouden speld. Rita Pannekoek en Hans Westra zijn beiden 25 jaar lid van het koor en werden voor hun trouwe lidmaatschap bedankt met een oorkonde en een boeket bloemen.