Gouden ketting van nek 79-jarige getrokken

Aalsmeer – Vanmiddag, maandag 15 juni, rond 16.00 uur, is een 79-jarige inwoonster in de Emmastraat overvallen. Haar gouden ketting is op straat van haar nek getrokken.

Omdat dit niet eenvoudig ging, heeft de overvaller haar op de grond gegooid. De vrouw is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De familie van de inwoonster hoopt dat er mensen zijn die de overval hebben gezien of er misschien de buurt buitencamera’s hangen die continu filmen. De overvaller is een lange man (het slachtoffer is ongeveer 1.60 meter), had donkere kleding aan en een petje op.

Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. “Alle tips zijn welkom”, aldus de familie in haar oproep op facebook.