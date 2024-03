Goud voor voorzitter Sjoelclub op NK 20-2

Aalsmeer – Het NK 20-2 sjoelen (twintig stenen en twee beurten) werd zaterdag 16 maart gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Doordat er eerst maar plaats was voor 66 deelnemers heeft de ANS (Algemene Nederlandse Sjoelbond) dit aantal nog kunnen uitbreiden tot 96 deelnemers, maar er waren nog meer sjoelers die graag mee hadden doen. Sjoelclub Aalsmeer deed met zeven sjoelers mee en behaalde vier podiumplaatsen.

De Nederlandse Kampioenen waren Elly Mensen (Dames A) met 89,30 gemiddeld en Siem Oostenbrink (Heren A) met 93,93 gemiddeld. Bij 20-2 is de hoogste score 100 punten. Wim Voorbij werd in Heren A tweede en met 93,00 een mooi gemiddelde voor de zilveren podiumplaats. Jan Oostenbrink werd derde met 91,40. In de B-Klasse werd Iko van Elburg tweede met 88,33 gemiddeld. In de C-Klasse behaalde Marja Springin’tveld een vierde plaats (79,70), dus net naast het podium. Na ronde 1 stond Theo van Leijden tweede, maar in deze klasse stond het dicht op elkaar en na drie rondes werd Theo uiteindelijk negende met 78,57 gemiddeld. In de D-Klasse werd Anouschka Ploeger twaalfde met 71,13 gemiddeld. In de E-Klasse maar liefst twee podiumplaatsen voor Sjoelclub Aalsmeer. Voorzitter Sjaak Siebeling won de hoofdprijs en werd eerste met 71,30 gemiddeld. Wijnand Springin’tveld werd met 69,27 gemiddeld derde en nam ook beker en bloemen mee naar huis.

Op zaterdag 30 maart is de tweede en laatste voorronde voor het NK Individueel en dan zullen er meer leden van Sjoelclub Aalsmeer aan de start staan om te proberen hun scores te verbeteren en zich te plaatsen voor het NK in april. Kijk voor info en uitslagen op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Van links naar rechts: Iko van Elburg, Wim Voorbij, Sjaak Siebeling en Wijnand Springin’tveld van Sjoelclub Aalsmeer. Foto: Anouschka Ploeger